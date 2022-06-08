Denizli'de üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü - Haberler

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Denizli'de üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde üzerine ağaç devrilen orman işçisi, yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde üzerine ağaç devrilen orman işçisi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Başkarcı Dağı'nda kesim çalışması yapan Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman işçilerinden Sefa Şahan'ın (50) üzerine ağaç devrildi.

Diğer işçilerin ağaç altından kurtardığı Şahan, traktörle ambulansın ulaşabileceği bölgeye taşındı.

Haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahan'ın öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Toros Dağları Merkezefendi Başkarcı Denizli Güncel Haberler

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