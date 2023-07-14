Denizli'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Baba ve Oğlu Yakalandı

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen İbrahim K. (32) ile babası Özer K. (66), gözaltına alındı. Şüphelilerin esrar taşıdığı anlar ise kamerayla görüntülendi.<İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kırsal Mollaahmetler Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma, dün takibe aldığı İbrahim K.'nin kullandığı aracı durdurup, arama yaptı. Bagajda 5 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirildi; şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde de narkotik köpekleri 'Manşet' ve 'Artı' ile yapılan aramada, 15 kök Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tabanca bulundu.