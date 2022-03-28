Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 9 kişi tutuklandı.
DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 9 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir dışından kente uyuşturucu getiren kişilere yönelik çalışma başlattı.
Takibe alınan 9 kişi, operasyonla yakalandı. Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel