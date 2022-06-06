Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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??????? Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
??????? Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe alınan otomobili polis uygulama noktasında durdurdu.
Araçta bulunan çantaya gizlenmiş 335 gram skunk bulundu.
Sürücü ve yanındaki kadın gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B. ile D.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel