Denizli'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı
Denizli'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sonucunda 530 gram reçine esrar, sentetik uyuşturucu ve 1 kilogram eroin ele geçirildi.
Denizli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte 22-25 Ocak'ta, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda yabancı uyruklu şüphelinin ayakkabısında 530 gram reçine esrar, hafif ticari araçta kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, otomobilde 1 kilogram eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.