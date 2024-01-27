Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Denizli'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sonucunda 530 gram reçine esrar, sentetik uyuşturucu ve 1 kilogram eroin ele geçirildi.

Denizli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte 22-25 Ocak'ta, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda yabancı uyruklu şüphelinin ayakkabısında 530 gram reçine esrar, hafif ticari araçta kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, otomobilde 1 kilogram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Denizli Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title