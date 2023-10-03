Denizli'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Denizli'de huzur operasyonları çerçevesinde uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 206 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu maddeler ile mücadelede seferberlik devam ediyor. Huzur operasyonları çerçevesinde uyuşturucu madde tacirlerinin bulunduğu Denizli'deki mahallelerde operasyonlara aralıksız sürüyor. Güvenlik güçleri tarafından 75 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 206 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden, 5'i tutuklanırken, 201 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda 20.233 gram kubar esrar, 63 gram eroin, 164 adet hap, 121 gram metamfetamin ve 288 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. - DENİZLİ