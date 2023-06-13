Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 zanlı tutuklandı.
Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 zanlı tutuklandı.
Jasat ekipleri, Babadağ ilçe merkezi ile İzmir'in Beydağ ve Kiraz ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili M.İ. (43), H.İ. (46), U.İ. (23) ve M.D. (33) gözaltına alındı.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel