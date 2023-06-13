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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 zanlı tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 zanlı tutuklandı.

Jasat ekipleri, Babadağ ilçe merkezi ile İzmir'in Beydağ ve Kiraz ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili M.İ. (43), H.İ. (46), U.İ. (23) ve M.D. (33) gözaltına alındı.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Denizli JASAT İzmir Güncel Haberler

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