Denizli'de Uyuşturucu Operasyonunda 21 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulunduranların yakalanmasına yönelik 1-7 Kasım tarihlerinde çalışma yaptı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 15 bin 571 sentetik uyuşturucu, 626 sentetik ecza, 109 uyuşturucu hap, 50 gram metamfetamin, 30 gram eroin, 26 gram skunk, 2 gram kokain, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 970 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.