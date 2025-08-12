Denizli'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
Denizli'de uyuşturucu imal ve ticareti yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu şüphelilerin midesinden ve kaldıkları daireden büyük miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Kente uyuşturucu getirdiği değerlendirilen 2 yabancı uyruklu ile onlarla iletişim halinde olan 1 kişi gözaltına alındı.
Yabancı uyruklu şüphelilerden biri, iç beden muayenesi için hastaneye götürüldü. Şüphelinin midesinden 6 kapsül halinde 145 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.
Diğer yabancı uyruklunun kaldığı apart dairesinde yapılan aramada da sıvı halde 260 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.