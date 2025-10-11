Haberler

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Denizli'de düzenlenen operasyonda, evdeki fırının gizli bölmesinde saklanan 19 bin 247 kullanımlık uyuşturucu ile birlikte ruhsatsız tabanca ve para ele geçirildi. İki uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı değerlendirilen bir adrese baskın gerçekleştirildi.

Operasyonda "torbacı" diye tabir edilen 2 uyuşturucu satıcısı ile uyuşturucu almaya geldiği belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Evde narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada fırının gizli bölmelerine saklanmış 5 parça halinde 19 bin 247 kullanımlık ve kağıda emdirilmiş uyuşturucu, ?ruhsatsız tabanca ve ona ait şarjör, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 750 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.???????

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
