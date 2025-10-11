Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de düzenlenen operasyonda evdeki fırının gizli bölmesinde uyuşturucu temin ettikleri gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı değerlendirilen bir adrese baskın gerçekleştirildi.

Operasyonda "torbacı" diye tabir edilen 2 uyuşturucu satıcısı ile uyuşturucu almaya geldiği belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Evde narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada fırının gizli bölmelerine saklanmış 5 parça halinde 19 bin 247 kullanımlık ve kağıda emdirilmiş uyuşturucu, ?ruhsatsız tabanca ve ona ait şarjör, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 750 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.???????