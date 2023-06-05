Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 610 Bin Kök Haşhaş Ele Geçirildi

Denizli'de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 610 bin kök haşhaş bitkisi ve yüzlerce madde ele geçirilirken 13 şahıs tutuklandı.

DENİZLİ(İHA) – Denizli'de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 610 bin kök haşhaş bitkisi ve yüzlerce madde ele geçirilirken 13 şahıs tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon düzelendi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 13 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, kannabinoid, 1835 gram skunk, 223,8 gram metamfetamin, 610 bin kök haşhaş bitkisi, 18 gram eroin, 14 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca ve 13 adet fişek ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen toplam 13 şahıs tutuklandı. - DENİZLİ