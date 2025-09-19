Haberler

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4.4 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Denizli'de düzenlenen operasyonla, polis tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 4 kilo 420 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 kilo 420 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, plakası belirtilmeyen yolcu otobüsünde arama yapan polis, yabancı uyruklu kişinin valizinde 4 kilo 420 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

