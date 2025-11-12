Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, il dışından uyuşturucu getiren 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 6 bin 361 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda il dışından uyuşturucu getirdiği tespit edilen 3 kişi yakalandı.
Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 6 bin 361 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel