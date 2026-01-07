Haberler

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 395 gram metamfetamin ele geçirildi

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 395 gram metamfetamin ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 395 gram metamfetamin ele geçirilirken, yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

DENİZLİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda lif ve pamuklara emdirilmiş 2 kilo 395 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları ve organizasyonların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında çalışma yürüttü. Bu kapsamda polis ekipleri, önceki gün Merkezefendi ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin aramada, lif ve pamuklara emdirilmiş 2 kilo 395 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi

SDG'ye silme operasyonu! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu

AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu
Canlı bomba ihbarı hastaneyi karıştırdı! Valilikten açıklama var

Hastaneyi karıştıran iddia! Halkı jet hızıyla tahliye ettiler