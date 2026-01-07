Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 395 gram metamfetamin ele geçirildi

DENİZLİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda lif ve pamuklara emdirilmiş 2 kilo 395 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları ve organizasyonların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında çalışma yürüttü. Bu kapsamda polis ekipleri, önceki gün Merkezefendi ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin aramada, lif ve pamuklara emdirilmiş 2 kilo 395 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.