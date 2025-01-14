Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Denizli'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip kapsamında bir minibüsü durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan" tutuklandı.