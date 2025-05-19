Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 128 Bin Kullanımlık Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 128 Bin Kullanımlık Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Denizli'de yapılan narkotik operasyonunda, bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş 128 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Denizli'de bir otomobilde 128 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yüklü miktarda uyuşturucunun piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine şüpheli bir otomobil takibe aldı.

Şehir girişindeki uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeğin aracın motor kısmına tepki vermesi üzerine ekipler aramalarını burada yoğunlaştırdı.

Polis, otomobilin motor kısmına saklanmış 20 parça halinde 128 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ve 1 gram skunk ele geçirdi, 3 kişiyi de gözaltına aldı.

İşlemler sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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