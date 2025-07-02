Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Bin 403 Sentetik Hap Ele Geçirildi

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı. Adreste yapılan baskında 10 bin 403 sentetik hap bulundu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese baskın gerçekleştirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 10 bin 403 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Güncel
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