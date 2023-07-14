Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltına Alındı

Denizli'nin Babadağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 5 kilo 50 gram esrar, ruhsatsız silahlar ve Hint keneviri ele geçirildi.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen İ.K'nin (33) evinin bulunduğu sokağa kamera yerleştirip şüpheliyi takibe aldı.

Şüpheliye ait otomobil ilçe çıkışında durduruldu. Araçtaki aramada, bagajdaki kovanın içinde 5 kilo 50 gram esrar bulundu.

Sokağa yerleştirilen kameraya ait görüntülerde, İ.K'ye içinde esrar bulunan kovayı babası Ö.K'nin (66) traktörle getirip verdiği tespit edildi. Tedavi için hastanede bulunduğu belirlenen Ö.K. hakkında da gözaltı kararı verildi.

Zanlıların ev ve bahçelerindeki aramalarda, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca, silahlara ait 5 fişek ile 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.