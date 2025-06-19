Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
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Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 şüpheli gözaltına alındı. Zanlının evinde yapılan aramada 2 kilo 325 gram esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi, tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının evinde yapılan aramada 2 kilo 325 gram esrar, 1 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 470 lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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