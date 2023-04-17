Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, son 1 haftada 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda krem kutusu ile kahve ve kuruyemiş paketi içine gizlenmiş 11 gram eroin, 1301 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, 23 mermi ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.???????