Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, son 1 haftada 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametgahları ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.