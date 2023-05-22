Denizli'de uyuşturucu komasına giren genç öldü
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde uyuşturucu komasına giren genç hayatını kaybetti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde uyuşturucu komasına giren genç hayatını kaybetti.
Atalar Mahallesi'nde ikamet eden A.S'den (19) haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi.
Eve giren polis ekipleri, uyuşturucu kullandığı belirtilen A.S'yi yerde yatarken buldu.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gencin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki morga kaldırıldı. Ön otopside, gencin uyuşturucu kullanımı sonucu hayatını kaybettiğinin belirlendiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel