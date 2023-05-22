Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Denizli'de uyuşturucu komasına giren genç öldü

Denizli'de uyuşturucu komasına giren genç öldü

Güncel Haberler

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde uyuşturucu komasına giren genç hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde uyuşturucu komasına giren genç hayatını kaybetti.

Atalar Mahallesi'nde ikamet eden A.S'den (19) haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi.

Eve giren polis ekipleri, uyuşturucu kullandığı belirtilen A.S'yi yerde yatarken buldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gencin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki morga kaldırıldı. Ön otopside, gencin uyuşturucu kullanımı sonucu hayatını kaybettiğinin belirlendiği öğrenildi.

Denizli Seçim Sonuçları
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2019
Denizli Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Pamukkale Denizli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title