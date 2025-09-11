Denizli'de Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde valizinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaya haldeki şüphelinin valizinde arama gerçekleştirdi.

Aramada 10 bin 156 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.