Haberler

Denizli'de Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yaya haldeki bir şüphelinin valizinde 10 bin 156 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde valizinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaya haldeki şüphelinin valizinde arama gerçekleştirdi.

Aramada 10 bin 156 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Ekin Mert Daymaz'dan banyodaki dans videosuna sert tepki: Kirli zihniyetlerinizi sorgulayın

Görüntüler sızdı, tepkilerin odağındaki ünlü isim sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı ifşa oldu

Yasak aşk sahnesi ortalığı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.