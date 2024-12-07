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Denizli'de Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Denizli'de Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı
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Denizli'de narkotik ekiplerinin durdurduğu otomobilde, koltukların içine gizlenmiş 28 bin 582 kullanımlık sentetik uyuşturucu ile 25 bin 485 lira ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.

Denizli'de, otomobilinde koltukların içine gizlenmiş uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdu.

Araçta yapılan aramada, koltukların içine gizlenmiş 226 parça halinde 28 bin 582 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 485 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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