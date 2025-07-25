Denizli'de Usulsüz Siren Kullanımına 138 Bin Lira Ceza

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilinde usulsüz siren tertibatı kullandığı belirlenen sürücüye 138 bin 172 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayramyeri Meydanı'nda yaptıkları trafik denetimi sırasında bir aracı durdurdu.

İncelemede, otomobilde siren tertibatı olduğu tespit edildi.

Herhangi bir geçiş üstünlüğü olmadığı halde aracında usulsüz siren tertibatı kullandığı belirlenen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 138 bin 172 lira ceza verildi.

Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu, araç da 30 gün süreyle trafikten men edildi. Otomobildeki siren tertibatı söküldü.