Denizli'de üniversite öğrencilerine uyuşturucu temin etmekle suçlanan 7 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Denizli'de üniversite öğrencilerine uyuşturucu temin etmekle suçlanan 7 şüpheli tutuklandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de üniversite öğrencilerine uyuşturucu temin etmekle suçlanan 7 şüpheli tutuklandı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 7'si cezaevine gönderildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 7'si cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde üniversite öğrencilerine uyuşturucu temin eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 65 gram skunk, 42 kök kenevir, kenevir yetiştirmek için düzenek, 8 cep telefonu ve 10 taşınabilir bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Üniversite, Denizli, Güncel, Haberler

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