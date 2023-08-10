Denizli'de Üç Ayrı İlçede Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Denizli Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri, dün üç ayrı ilçede çıkan yangınlarda müdahale etti. Çıkan yangınlar, fazla büyümeden kontrol altındı. Denizli'de dün ayrı zamanlarda Merkezefendi ilçesinde bir iş yerinde, Serinhisar ilçesinde bir evde ve Pamukkale ilçesinde bir samanlıkta yangın çıktı. İhbar üzerine bütün bölgelere itfaiye, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yangınlar hızla müdahale eden ekipler, yangınları kontrol altına alırken yangınlarda sadece maddi hasar oluştu. Ekiplerce de yangınlar için soruşturmalar başlatıldı.