Denizli'de Tütün Üreticileri Bayram Tatilinde Çapa Yapıyor

Denizli'nin Tavas ilçesinde tütün üreticileri, bayram tatilinde tütünlerini zararlı otlardan arındırmak için elleriyle ve makinelerle çapa yapıyor.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı kentte, Tavas Ovası'ndaki türün üreticileri önce otları tek tek temizliyor, traktörün arkasındaki çapa makinasıyla da toprağın harmanlanmasını sağlıyor.

Çapalama ve sulamanın ardından kırıma hazır hale gelecek olan tütünler, temmuz başından itibaren kırılmaya başlanacak. Tütün üreticileri çevre köylerden gelen işçilerle ekim ayına kadar tütün yapraklarını tek tek toplayacak.

Toplanan tütünler seralarda kurutulup, tütün işleme firmalarına satılacak.

-"Temizlemezsek verim düşer"

Tütün üreticisi Ayşe İbileme, AA muhabirine, bayramın ilk günü kurbanlarını kesip bayramlaştıklarını, sonraki günlerde tarlada çalıştıklarını anlatarak "Tatil yaparsak tütünlerimizi kaybederiz, bu işi mutlaka yapmamız gerekiyor." dedi.

Tarladaki zararlı oltaları temizlediklerini anlatan İbileme, "Tarlada sıcakta çalışmak hiç kolay değil. Buraya gelmek için sabah saat 05.00'te kalkıyoruz. Sabah 07.00'den akşam 18.00'e kadar tarlada çalışıyoruz. Sadece öğleyin 1-2 saat mola veriyoruz. Bu kadar çalışmazsak işin içinden çıkamayız. Şu an çapa yapıyoruz. Tarladaki zararlı otları temizliyoruz. Temizlemezsek verim düşer." diye konuştu.

Tatilde ailesine yardım eden 14 yaşındaki Yavuz Selim İbileme de tütün çapasının çok zor olduğunu ifade ederek, "Zararlı otları temizlerken elimize dikenler batıyor, elimiz yara oluyor. Sıcakta çapa yaparken sürekli eğiliyoruz, bu yüzden akşam eve gittiğimizde yatmakta zorlanıyoruz." dedi.