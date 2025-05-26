Denizli'de, "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

Denizli'de, 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi
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Denizli'de, Türk mutfağı haftası etkinlikleri kapsamında yöreye özgü yemek ve ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Denizli'de, Türk mutfağı haftası etkinlikleri kapsamında yöreye özgü yemek ve ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Akköy Sema Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde program düzenlendi.

Etkinliğe, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, İl Kültür Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve davetliler katıldı.

Vali Coşkun gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin köklü tarihinden gelen damak lezzetlerini ülke geneli ve dünyada tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, coğrafi işaretlerle tescillenen ürünlerin lezzetinin kıtaları aştığını vurguladı.

Davetlilere kentin geleneksel yemekleri arasında yer alan Tavas baklavası, Babadağ keşkeği, Kale biber tatarı, biber dolması, kuru fasulye, Denizli kebabı ve asıl adı "yörük yangını, içli dışlı" olarak bilinen 12 metre uzunluğunda ballı tahinli pide ikram edildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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