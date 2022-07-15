Denizli'de tur otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 39 kişi taburcu edildi - Haberler

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Denizli'de tur otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 39 kişi taburcu edildi

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de tur otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 39 kişi taburcu edildi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 39 kişi taburcu edildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 39 kişi taburcu edildi.

Kumavşarı Mahallesi girişinde bariyere çarparak devrilen otobüste yaralanan sürücü, rehber ve 37 turistin kentteki hastanelerdeki tedavileri tamamlandı.

Almanya uyruklu 2 turistin tedavilerinin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kazaya ilişkin soruşturma kapsamında otobüs sürücüsü A.G, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinden Pamukkale'ye gitmek üzere yola çıkan A.G. (48) idaresindeki 07 HGK 90 plakalı tur otobüsü, dün Kumavşarı Mahallesi girişinde bariyere çarparak ters dönmüş, otobüsteki 39'u turist 41 kişi yaralanmıştı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Pamukkale Acıpayam Denizli Güncel Haberler

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