Denizli'de tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

Denizli'nin Çardak ilçesinde, dün Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsü ile tali yoldan kavşağa kontrolsüz çıktığı öne sürülen otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada, otobüsteki turistler rehber, şoför ve otomobilin sürücüsüyle birlikte 29 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, dün Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsü ile tali yoldan kavşağa kontrolsüz çıktığı öne sürülen otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Taylandlı turist Nutthaphan Jiwakeait (44) de bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Denizli-Afyonkarahisar kara yolu Çardak ilçesi girişindeki Havaalanı Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli'den Konya'ya Taylandlı turistleri taşıyan İbrahim Tork'un kullandığı 34 AE 1422 plakalı tur otobüsü, kavşakta tali yoldan kontrolsüz çıktığı öne sürülen avukat Şükriye Şule U. yönetimindeki 64 ABN 370 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan tur otobüsü, kavşak içindeki yön tabelasına çarptı. Kazada, otobüsteki turistler rehber, şoför ve otomobilin sürücüsüyle birlikte 29 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çardak ve Denizli'deki hastanelere kaldırıldı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve başına aldığı darbe nedeniyle ameliyata alınan tur rehberi Mehmet İlhan (31) ile Taylandlı erkek turist Suwıcha Yamsuk (50), dün hayatını kaybetti.

Bugün ise Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Taylandlı turist Nutthaphan Jiwakeait hayatını kaybetti. Taylandlı 15 turist taburcu edilirken, iki sürücüyle birlikte 11 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Hayatını kaybeden rehber Mehmet İlan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'nın Menteşe ilçesine götürüldü. Taylandlı 2 turistin cenazesi ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından havayoluyla ülkelerine gönderilecek.