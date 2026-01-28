Haberler

Denizli'de tartıştığı büfe işletmecisi tarafından tüfekle vurulan kişi hastanede öldü

Güncelleme:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, büfe işletmecisiyle tartışan Ahmet Ünal tüfekle vuruldu. Hastanede tedavi gördüğü süre zarfında hayatını kaybeden Ünal'ın ölümü sonrası, olay yerinden kaçan şüpheli H.D. yakalanarak tutuklandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı büfe işletmecisi tarafından tüfekle vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 26 Ocak gece saatlerinde Sevindik Mahallesi'ndeki bir büfe önünde tüfekle vurularak yaralanan Ahmet Ünal (50) tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan büfe işletmecisi H.D'yi (29), suç aleti tüfekle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli ile hayatını kaybeden Ünal arasında önceden husumet bulunduğu öğrenildi.

