Denizli'de traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
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Denizli'nin Güney ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, inşaat malzemesi yüklü traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Denizli'nin Güney ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Mustafa Kuru'nun (60) kullandığı plakası öğrenilemeyen inşaat malzemesi yüklü traktör, Yeni Mahalle'de römorkunun devrilmesiyle ters döndü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Kuru'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, önce römorku sonra kendisi devrilen traktörün sürücüsünün aracın altında kaldığı anlar yer aldı.