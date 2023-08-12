Denizli'de traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde traktörün eğimli arazide devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde traktörün eğimli arazide devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Gölcük Mahallesi'nde Leyla Ç'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak eğimli arazide devrildi.
Kazada sürücü ile kızı Cansu Ç. ve kayınvalidesi Hanım Ç. yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanım Ç, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel