Denizli'de traktör ile otomobil çarpışması: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü.