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Denizli'de Trajik Kaza: Aile Aynı Anda Hayatını Kaybetti

Denizli'de Trajik Kaza: Aile Aynı Anda Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında anne, baba ve 9 yaşındaki çocuklarının cenazeleri toprağa verildi. Toplam ölü sayısı 4'e yükseldi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden anne, baba ve 9 yaşındaki çocuklarının cenazeleri toprağa verildi.

Dün yaşanan kazada yaşamını yitiren Ali (37) ile eşi Sultan (33) ve oğlu Celal Küçükuysal'ın (9) cenazeleri, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgundan alındı.

Cenazeleri Kadıköy Mahallesi'ndeki evlerine getirilen Küçükuysal ailesi için burada helallik alındı.

Daha sonra cenazeler, mahalle camisinde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Öte yandan diğer araçta yolcu konumunda bulunan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Özcan Turan (78) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer sürücü Turgay Turan ile araçtaki Ayfer Turan'ın (59) ise Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde Turgay Turan (59) idaresindeki 59 AHR 542 plakalı otomobil, Tosunlar-Buldan kara yolunda Ali Küçükuysal (37) yönetimindeki 20 GD 004 plakalı otomobille çarpışmış, kazada Küçükuysal ile eşi Sultan (33) ve oğlu Celal (9) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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