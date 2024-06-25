Denizli'de trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında M.K. idaresindeki hafif ticari araç bariyere çarptı. Kazada sürücüsü ile 6 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 20 V 6695 plakalı hafif ticari araç, Ankara Bulvarı'nda bariyere çarptı.
Kazada, sürücüsü ile 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.