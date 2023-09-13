Denizli'de trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarptığı kazada 1'i yabancı uyruklu 2 kişi öldü.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Denizli-Pamukkale kara yolu Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu Abdulmusavir Gulami (31) kullandığı 20 ACH 648 plakalı hafif ticari araç, Pamukkale istikametine seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ticari araç önce refüjdeki ağaca, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Gulami ile yanındaki yolcu İsa Şengün'ün (43) hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sonrası 2 kişinin cenazeleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.