Denizli'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın kaidesine çarpan otomobilin sürücüsü Bahadır Dizgin hayatını kaybetti, kazada bir kişi de yaralandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın kaidesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.
Bahadır Dizgin (41) yönetimindeki 20 AOR 548 plakalı otomobil Selçukbey Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın bulunduğu kavşakta duvara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Dizgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan A.K. ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel