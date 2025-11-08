Haberler

Denizli'de Trafik Kazası: Sürücü Hastanede Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün ağaca çarparak hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bir trafik kazası meydana geldi. 21 yaşındaki Sudenaz Sargın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Sudenaz Sargın (21) idaresindeki 20 AFF 803 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Sargın, sağlık ekibince kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
