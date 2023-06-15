Denizli'de trafik kazası: Kamyonet dağıtım aracına çarptı, otomobilin üzerine devrildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kamyonetin çarptığı dağıtım aracının ışıklarda bekleyen otomobilin üzerine devrilme anı kameraya yansıdı. Kaza, yol verme anlaşmazlığı nedeniyle meydana geldi ve her 3 araçta da maddi hasar oluştu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kamyonetin çarptığı dağıtım aracının ışıklarda bekleyen otomobilin üzerine devrilme anı kameraya yansıdı. Görüntülerde kavşaktan dönen dağıtım aracının başka bir otomobille anlaşmazlık yaşadığı ve kazanın bundan sonra olduğu belirlendi.

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kavşakta dönüş yapmakta olan Hasan K.'nin kullandığı 20 YS 829 plakalı dağıtım aracı, trafikte plakası belirlenemeyen başka bir otomobille yol verme kararsızlığına girdi. Otomobilin gazlayıp gittiği esnada Çivril'den Denizli istikametine gitmekte olan Mustafa Kemal T. idaresindeki 20 YR 892 plakalı kamyonet, anlaşmazlık sonrası ana yoldan karşıya geçmeye hazırlanan dağıtım aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle dağıtım aracı ışıklarda bekleyen Murat Ç.'nin kontrolündeki 20 DK 974 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Sürücülerin burunları bile kanamadan atlattığı kazada, her 3 araçta da maddi hasar oluştu. Üzerine devrildiği otomobile zarar veren dağıtım aracı, vinç yardımıyla aracın üzerinden alındı. Bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların bölgeden uzaklaştırılmasıyla normal seyrine döndü.

Kaza kamerada

Öte yandan yol verme anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen kaza bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonetin kavşaktan ana yola çıktıktan sonra yol verme anlaşmazlığı yaşayan dağıtım arabasına çarpması, dağıtım aracının ise ardından ışıklarda bekleyen aracın üzerine devrilmesi yer aldı. - DENİZLİ