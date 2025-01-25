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Denizli'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Merkezefendi ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Yolculardan sürücü ve bir yolcu hastanede kurtarılamadı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Oğuzhan Dirmilli idaresindeki 20 BE 148 plakalı otomobil, sabaha karşı, Gümüşler Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce refüje sonra ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ile yanındaki Mislina Yarangüme ve Hacer Nilay Bahar yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Dirmilli ve Bahar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mislina Yarangüme'nin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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