Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
M.G. (30) idaresindeki 35 PD 053 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı.
Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Adak'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı sürücü M.G. ile otomobilde bulunan A.N.G. (30), E.G. (23) ve O.A.G. (2), sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralılardan A.N.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel