Denizli'de Trafik Denetiminde 58 Sürücüye Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de yapılan trafik denetimlerinde, kuralları ihlal eden 58 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ehliyetsiz, alkollü veya muayenesiz motosiklet kullanan sürücüler tespit edildi.

Denizli'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden 58 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde ehliyetsiz, modifiyeli, yüksek sesli, abartı egzozlu ya da alkollü şekilde araç kullanan, kask kullanmayan ve muayenesiz motosiklet kullanan 58 sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Güncel
Nefes kesen mücadeleler! Kırkpınar'da finalin adı belli

Nefes kesen mücadeleler! Kırkpınar'da finalin adı belli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Musiala'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Musiala'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.