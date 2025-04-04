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Denizli'de Torununa Terlikle Darbe Eden Büyükanneye Hapis Cezası

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Denizli'de, torununun dışarı çıkmasını engellemek amacıyla terlikle darbettiği için 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen 80 yaşındaki Asiye Kaytan, cezasının indirimle uygulanmasını bekliyor.

Denizli'de akşam dışarı çıkmasını engellemek istediği torununu terlikle darbettiği gerekçesiyle kamu davası açılan sanığa "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçunun alt soya karşı "silah" sayılan terlikle işlendiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9 Ağustos 2024'te Topraklık Mahallesi'ndeki evlerinde Asiye Kaytan'ın (80), birlikte yaşadığı torunu Asiye Vural'ın (18) dışarı çıkmasını engellemek amacıyla koluna terlikle vurması nedeniyle yürütülen soruşturmanın ardından Denizli 12. Asliye Ceza Mahkemesince sanık hakkında kamu davası açıldı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı davada torun Asiye Vural'ın koluna vurulan terlik, Türk Ceza Kanunu'ndaki "Silah deyiminden, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici aletler anlaşılır." hükmü gereğince "silah" olarak kabul edildi.

Mahkeme, sanığa "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçunun alt soya karşı "silah" sayılan terlikle işlendiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası verdi. Ceza, takdiri indirimle 4 yıl 2 aya düşürüldü.

Sanık Asiye Kaytan'ın avukatı Hasan Ozan Orpak, AA muhabirine daha önce de Denizli'de anne terliğinin "silah" sayıldığı bir davanın görüldüğünü söyledi.

Yerel mahkemenin bu kararının istinafa taşındığını ifade eden Orpak, "İstinaf sürecinde bunun hukuki olarak değişeceğini umut ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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