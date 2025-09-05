Denizli'de Akıllı Ulaşım Projesi Tanıtıldı

Denizli'de, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Denizli'de Toplu Ulaşım Akıllanıyor Projesi" için tanıtım toplantısı düzenlendi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas, kentteki temasları kapsamında önce Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Vilcinskas, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile görüşerek 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen "Denizli'de Toplu Ulaşım Akıllanıyor Projesi"nin tanıtım etkinliğine katıldı.

Vilcinskas, burada yaptığı konuşmada, Denizli'nin harika bir pozisyonda yerel inisiyatiflerle birlikte AB'nin desteklediği bir şehir olduğunu ve burada olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Belediye başkanı ile birlikte yürüttükleri çalışmayla yeni kullanılacak otobüslerin içerisinde yolcu verilerini, yolcuların ne kadar sürede gitmek istedikleri yere ulaştıklarını kaydeden verilerle birlikte projeyi daha ileri bir seviyeye taşıyacaklarını anlatan Vilcinskas, şöyle devam etti:

"Denizli'de ikamet eden insanlar için çok verimli ve ulaşılabilir bir toplu taşımayı hedefliyoruz. Herkes için ulaşılabilir Denizli için çok daha temiz bir hava sağlayacak bir ulaşım modeline geçmek istiyoruz. Herkesin hareketliliğe katılmasını, bisiklet, yürüyüş ve otobüs yollarının hepsinin iç içe geçerek insanların daha fazla toplu taşımaya yönelmesini ve daha fazla hareket etmesini, daha fazla yürümesini istiyoruz. Önümüzdeki Kentsel Hareketlilik Haftası'nda hedefimiz yani bunu sadece toplu taşımaya indirgemiyoruz. İnsanların daha fazla yürümesi, daha fazla bisiklete binmesi lazım. Belediye başkanıyla bu anlamda iyi bir işbirliği içerisindeyiz. Bu Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında da bu işbirliğimizi çok daha ileri bir seviyeye taşımayı ümit ediyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu ise AB'nin, şehrin ulaşım anlamında dönüşümü ve değişiminde katkı sunduğunu ifade etti.

Kentte akıllı durak ve ulaşımdaki teknolojinin bir üst seviyeye ulaşması noktasında büyük bir çaba içerisinde olduklarını anlatan Çavuşoğlu, "Şehrin ulaşım sorunu sürdürülebilir bir toplu ulaşıma doğru giden bir yolculuğu hep beraber hazırlıyoruz. Artık biz istiyoruz ki bu şehirde yaşayan insanların hem şehirlerimizin toplu ulaşımı, yürümeyi ve bisikleti önceleyen bir ulaşım prensibini edindirmek. Bunu yaşama geçirmek amacımız. Herkesin sağlıklı, huzurlu ve hızlı bir şekilde toplu ulaşıma ulaşmasını sağlıyoruz. Bu işbirliği sayesinde de hem daha az karbon salımı hem doğanın daha az kirletildiği ve şehrin de artık bu trafik yükünün bir nebze olsun azaltıldığı bir sürece doğru yeni bir yolculuğa başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Proje

Belediye envanterindeki 258 otobüs, bluetooth anteni, ekranlar ve büyükşehir belediyesi trafik kontrol merkezi ile iletişim kuracak konum belirleme ekipmanlarıyla donatıldı.

Ayrıca, 85 otobüs durağı yolcuların seyahatlerini daha iyi planlamalarına yardımcı olacak yolcu bilgilendirme sistemiyle yenilenerek sefer ve durak bekleme süreleri ile güzergah performansı gibi verilerin toplaması sağlanacak.

Bu veriler, güzergah ve sefer saatlerini optimize etmek, güvenliği artırmak, yakıt tüketimi ve emisyonları azaltmak ve yolcu deneyimini geliştirmek için kullanılacak.