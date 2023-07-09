Denizli'de Tırla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü İsrafil Hayta hayatını kaybetti. Hayta'nın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İsrafil Hayta'nın (32) kullandığı 20 UE 407 plakalı otomobil, Kocabaş ile Kaklık mahalleleri arasında aynı yönde giden tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Hayta'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, cenazenin ve araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

İsrafil Hayta'nın, Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Çardak Şubesi'nde görev yaptığı öğrenildi.