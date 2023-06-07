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Denizli'de tırla çarpışan otomobildeki kadın öldü, eşi yaralandı

Denizli'de tırla çarpışan otomobildeki kadın öldü, eşi yaralandı

Güncel Haberler

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde tır ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde tır ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Nihat İdar'ın kullandığı 20 DK 180 plakalı otomobil, Denizli-Ankara kara yolunda Osman O. yönetimindeki 09 AHS 392 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptı.

Sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Huriye İdar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Nihat İdar ise Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü Osman O. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA / Ali Bilge - Güncel

Bozkurt Denizli Güncel Haberler

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