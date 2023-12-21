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Denizli'de Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

21 Aralık 2023 09:18 Güncelleme: 09:20 Abone Ol

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çekiciden indirilen tırın kontrolden çıkması sonucu iki araç arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Yunus Emre Cantaş (35), arızalanan bir tırı 48 RU 816 plakalı çekicisiyle Eskihisar Mahallesi'ndeki tır servisinin önüne getirdi. Cantaş, indirme işlemi sırasında kontrolden çıkan tırın çekiciye çarpması sonucu iki araç arasında sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cantaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.