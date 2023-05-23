Denizli'de TIR kazası: 4 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen TIR kazasında, 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada, TIR refüjü aşıp karşı şeride geçerek çarptığı otomobili metrelerce sürükledi ve şarampole yuvarlandı. Kazada, anne-baba ile 3 ve 6 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Şarampole yuvarlanan TIR'ın sürücüsünün yaralandığı kazada demir yığını haline dönüşen otomobildeki anne-baba ile 3 ve 6 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Buldan- Manisa karayolu Bozalan mevkisinde meydana geldi. Denizli istikametine seyir halinde olan Mehmet Börekci yönetimindeki 32 ACN 657 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşıp karşı şeride geçen TIR, Hasan Çetinkaya (35) yönetimindeki 46 P 7454 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR otomobili altına alıp, yaklaşık 15 metre sürükledi. Sürüklenmenin ardından TIR şarampole devrilirken, hurdaya dönen otomobil ise yol kenarında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobildeki sürücü Hasan Çetinkaya, eşi Ümmü Çetinkaya (31) ile 3 yaşındaki İdil Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ailenin diğer çocuğu 6 yaşındaki İkra Çetinkaya ise kaldırıldığı Buldan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralanan TIR sürücü Börekci ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde tıbbı sekreter olarak çalışan Hasan Çetinkaya ile eşi Ümmü Çetinkaya'nın memleketleri Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne tayin istediklerinin olumlu sonuçlandığı öğrenildi. Çetinkaya çiftinin tayinlerinin çıkmasının ardından eşyalarını başka bir TIR'a yükledikten sonra Alaşehir'e doğru yola çıktıkları belirtildi.